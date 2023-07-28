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        Şehit Eren Bülbül için Çorum'dan Trabzon'a pedal çevirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 19:08
        Şehit Eren Bülbül için Çorum'dan Trabzon'a pedal çevirdi

        TRABZON (AA) - İzmir'de yaşayan ve 2005'ten bu yana şehitler anısına bisiklet yolculuğu yapan 46 yaşındaki Orhan Kotluk, şehit Eren Bülbül anısına bisikletle Trabzon'a geldi.

        İzmir'den otobüsle Çorum'a giden Kotluk, 21 Temmuz'da bisikletle yola çıkarak Çorum'dan günde çeşitli aralıklarla 7 saat pedal çevirerek Trabzon'a ulaştı.

        Bir yemek firmasında çalışan Kotluk, AA muhabirine, İzmir Seferi Hisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'den aldığı Türk bayrağını Eren Bülbül'ün mezarı başında Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'a takdim edeceğini söyledi.

        Kotluk, farkındalık oluşturmak için pedal çevirdiğini dile getirerek, "Turları tamamen farkındalık amacıyla bu vatanın kolay kazanılmadığını yeni nesle aktarabilmek için yapıyorum. Tamamen şehitler için pedal çeviriyorum. Bundan önce Cumhuriyetin yüzüncü yılı anısına Sivas'tan şanlı bayrağımızı alıp İzmir Karşıyaka'da Zübeyde Hanım Anıt mezarında teslim ettim." dedi.

        Eren Bülbül'ün annesiyle de tanışıp ellerinden öpmek istediğinin altını çizen Kotluk, şunları aktardı:

        "İyi ki varsın Eren diyoruz. Askerimize yer gösterirken şehir oldu. Şehidimizin annesiyle tanışmayı çok istiyorum. İyi ki varsın Eren diyorum. Erenleri unutmayalım lütfen. Çünkü biz sokaklarda rahat nefes alıp özgür dolaşabiliyorsak isimsiz kahramanlarımız sayesindedir."

        Pazartesi günü bayrağı teslim ettikten sonra otobüsle İzmir'e döneceğini belirten Kotluk, sonraki turunu da Gördesli Makbule'nin mezarına yapacağını kaydetti.

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