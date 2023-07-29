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        Trabzon'da yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 00:50
        Trabzon'da yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

        TRABZON (AA) - Trabzon'da sokakta yürüdüğü sırada yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

        Ortahisar ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde sokakta yürüyen 9 yaşındaki A.Y. aniden yere düştü.

        Yakınları tarafından çağrılan ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun göğüs bölgesinde mermi çekirdeği tespit edildi.

        Yorgun mermi ile yaralandığı belirlenen çocuğun tedavisi aynı hastanede sürüyor.

        Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çalışmaları devam ediyor.

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