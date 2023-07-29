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        Trabzon'da yorgun mermi isabet eden çocuğun tedavisi devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 14:35
        Trabzon'da yorgun mermi isabet eden çocuğun tedavisi devam ediyor

        TRABZON (AA) - Trabzon'da sokakta yürüdüğü sırada yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan 9 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor.

        Ortahisar ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde dün sokakta annesinin yanında yürürken omuz bölgesinden girerek kaburgasına saplanan mermi ile yaralanan Alperen Yavuz, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde ameliyat edildi.

        Çocuk servisinde tedavisi devam eden Yavuz'un babası Şener Yavuz, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, suçluların bir an önce bulunmasını istediğini söyledi.

        Trabzon'da daha önce de bu tür olaylar yaşandığını, hatta hayatını kaybedenler olduğunu belirten Yavuz, "Bu tür magandalıklardan bıktık. Her gün mermi sesi duyuyoruz, bu mermi sesine son verilmesini istiyoruz. İlla çocuğumuzun mu ölmesi gerekiyor burada. Yetkililerden bu konuya bir el atmalarını rica ediyorum." dedi.

        Oğlunun annesinin yanında kanlar içinde kaldığını, bu acıyı kimsenin kimseye yaşatmaya hakkı olmadığını söyleyen Yavuz, bu olayların son bulması için herkesi duyarlı olmaya davet etti.

        Yavuz, polislerin bu konuda çok hassas çalışma yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Mermi omzundan, yukarıdan aşağı girip kaburga kemiğinde takılı kamış. Allah'tan şansımız vardı orada kalmış. Şu an hayati tehlikesi yok, ölebilirdi de yani başka çocuklarımız da öldü. Buna artık bir 'dur' dememiz lazım. Toplum olarak bu konuda biraz daha hassas olmamız lazım ki bunlarla biz baş edebilelim. İnşallah adalet yerini bulur."

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