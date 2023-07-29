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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 20:31
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

        TRABZON (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Teknik Direktör Nenad Bjelica, gazetecilere destekleri için teşekkür etti.

        İdmanların basına açık olacağını belirten Bjelica, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki sezonda beraber iyi çalışacağımızı düşünüyorum. İhtiyacınız olduğunda hep buradayız. Size her zaman çok büyük saygı duyuyoruz ve aynı şekilde, aynı saygıyı biz de sizden bekliyoruz. İletişimde olacağımız sürece her antrenmanda sizleri burada davet etmek isteriz. Geçen seneki iş birliği açısından size teşekkür ediyorum. Bu sene bu iş birliğinin giderek daha da büyüyeceğini, beraber daha da çok çalışabileceğimizi umuyorum."

        Bjelica, yönetiminde kondisyon çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda pas, yan top ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

        Antrenmana sağ uyluk ön üst adale sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen, sol diz sakatlığı bulunan Fernandez, diz ameliyatı olan Orsic ve belinde problem olan Siopis katılmadı.

        Sağ ön uylukta problem olan Emirhan Zaman ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

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