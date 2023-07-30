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        Uzungöl'de golf aracının gölete düşmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 11:41
        Uzungöl'de golf aracının gölete düşmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı

        TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, golf arabasının gölete düşmesi sonucu yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Suudi Arabistanlı 41 yaşındaki Almuraiti Thakraa Awadha, elektrikli golf arabası kiralayarak, 2. barajlar bölgesine gezmeye gitti.

        Burada yakınlarını araçtan indirerek park etmeye çalışan Awadha, golf arabasıyla gölete düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Göletten kendi imkanlarıyla çıkan Awadha ile 12 yaşındaki oğlu Abdullah Eidb, tedbir amacıyla Of Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan baba ve oğlunun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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