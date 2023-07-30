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        Trabzonspor - AEK maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 23:03
        Trabzonspor - AEK maçının ardından

        TRABZON (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Hazırlık maçı olması nedeniyle bizi düşündüren mağlubiyet değil bizi düşündüren sakatlıklar konusu" dedi.

        Yunanistan'ın AEK takımıyla oynadığı hazırlık maçını 3-1 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Bjelica, rakipleri AEK'nin hak ettikleri bir galibiyet elde ettiğini söyledi.

        Bjelica, maçın kendileri açısından fiziki olarak lige hazır olma konusunda halen bir yol olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "Ligin ilk maçına kadar olan süreci iyi değerlendirip hazırlanabilmek ve istediğimiz seviyeye gelmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Maçta gol fırsatları bulmalarına rağmen beraberliği sağlayamadıklarını aktaran Bjelica, şöyle devam etti:

        "Hazırlık maçı olması nedeniyle bizi düşündüren mağlubiyet değil, bizi düşündüren sakatlıklar konusu. Çünkü şu anda elimizde dört tane stoper var, bunların üçü sakatlıklar nedeniyle maalesef aramızda olmayacak. Bizde neler yapabiliriz diye bu konu üzerinde çalışmaya hemen başlıyoruz. Fiziki seviyeyi rakibimize baktığımızda farkı planlamalardan bahsedebiliriz."

        - "Üç stoperle oynama durumumuz yok"

        Bjelica, sakatlıklar nedeniyle bundan sonra üç stoperle oynaması konusunda gelen bir soruya, şu değerlendirmede bulundu:

        "Üç stoperle oynadığımız maçta beni eleştirmiştiniz aslında. Ancak şu an üç stoperle oynama durumumuzda yok. Çünkü elimizde üç stoperimiz yok. Oynayabiliriz ama Salih, Ali ve Denswil ile oynayabiliriz. Sorun defans bloğu değil. Sorun genel olarak stoperleri düşünürseniz tecrübe ve kalite eksikliği. Ama önümüzdeki ilk lig maçında tabii ki bakacağız hangileri aramıza dönebilir. Sakat stoperler arasından bizimle beraber olacak Hüseyin Türkmen olabilir ama üç stoper oynadığımızda eleştiri de gelmişti."

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