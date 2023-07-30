Trabzonspor'dan Filip Benkovic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Filip Benkovic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Takımımızın AEK ile oynadığı hazırlık maçı sırasında darbe alan oyuncumuz Filip Benkovic'in yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda burun bölgesinde kırık tespit edilmiş ve anestezi altında kapalı olarak yerine oturtulmuştur. Oyuncumuz yakın gözlem amacıyla bu geceyi hastanede geçirecektir."