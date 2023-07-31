Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Felçli eşlerinin işine el atan eltiler, ilmek ilmek ağ örüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 11:47
        Felçli eşlerinin işine el atan eltiler, ilmek ilmek ağ örüyor

        TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da yaşayan eltiler Zehra ve Safiye Nuhoğlu, eşlerinin hastalıklarının ardından karşılaştıkları zorlukları sırt sırta vererek aşıyor.

        Akçaabat ilçesine bağlı Mersin Mahallesi'nde balıkçılıkla uğraşan Hamza ve Mustafa Nuhoğlu kardeşler, 5 yıl arayla çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle felç geçirdi.

        Yatağa bağımlı hale gelen kardeşlerin süreçte en büyük destekçileri ise eşleri Zehra ve Safiye Nuhoğlu oldu. Eşlerini bir gün bile yalnız bırakmayıp, tüm bakımlarını yerine getirerek "hastalıkta ve sağlıkta" sözünün en güzel örneğini sergileyen eltiler, birlikte tüm zorlukların üstesinden geliyor.

        Kendilerine ait müstakil evlerinde altlı üstlü yaşayan eltiler, eşlerinin işlerine de el atarak, balık ağı örüyor. Yılın 12 ayı ilmek ilmek ağ ören eltiler, bu sayede aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Evlerinin bahçesinde aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışan eltiler, Trabzon dışında Van, Giresun, Ağrı gibi illere de ördükleri balık ağlarını gönderiyor.

        - "İki elti yapabildiğimiz kadar uğraşıyoruz"

        3 çocuk annesi 67 yaşındaki Zehra Nuhoğlu, AA muhabirine, uzun yıllar balıkçılıkla uğraşan eşinin 5 yıl önce beynine pıhtı atması sonucu felç geçirdiğini söyledi.

        Süreçten sonra eşinin yatağa bağımlı hale geldiğini belirten Nuhoğlu, "Haliyle işler de bana kaldı. Elimden geldiği kadar yapıyorum." dedi.

        Nuhoğlu, eşinin erkek kardeşinin de yatağa bağımlı olduğunu aktararak, "İki elti yapabildiğimiz, bakabildiğimiz kadar uğraşıyoruz. Anlaşıyoruz. Arada yaramazlık oluyor ama o kadar olacak." diye konuştu.

        Balık ağı örmeyi de evlendiklerinde eşlerinden öğrendiklerine dikkati çeken Nuhoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu işi eşlerimiz babalarından öğrendiler, biz de eşlerimizden öğrendik. Kendimize de yapıyoruz, dışarıya da yapıyoruz. Zorluğu var ama devamlı başına oturamıyoruz. Çünkü ev hanımıyız. Eşin var, yemeğin var. Başından kalkmazsak günde 1 taneyi bitirebiliyoruz."

        - "İki elti can yoldaşı olduk, birbirimize destek çıkıyoruz"

        2 çocuk annesi 60 yaşındaki Safiye Nuhoğlu da 10 yıldır yatağa bağımlı olan eşinin her türlü ihtiyacını kendisinin karşıladığını ifade etti.

        Eşinin hiç ayağa kalkamadığını dile getiren Nuhoğlu, "Eşler hasta olunca her iş haliyle bize kaldı. İki elti can yoldaşı olduk, birbirimize destek çıkıyoruz. Anlaşmazlık bir durumumuz yok. Arada kavga da etsek, gene uyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Nuhoğlu, balık ağı örmenin zorluklarına işaret ederek, "Biraz yorucu oluyor. Tabi hastalarımız var. Onlarla da uğraşıyoruz. Dışarıya sipariş yapıyoruz. Ailemize gelir sağlıyor, destek oluyor." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Aldığı yolcu öldürdü! Taksici cinayeti!
        Aldığı yolcu öldürdü! Taksici cinayeti!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Kazaya müdahale ederken şehit oldu
        Kazaya müdahale ederken şehit oldu
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Pereyra zirvesi!
        Pereyra zirvesi!
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…

        Benzer Haberler

        Derelerdeki tedbirlerle taşkınlar felakete dönüşmedi
        Derelerdeki tedbirlerle taşkınlar felakete dönüşmedi
        Trabzonspor'da Benkovic'in burnunun kırıldığı açıklandı
        Trabzonspor'da Benkovic'in burnunun kırıldığı açıklandı
        Trabzonspor'dan Filip Benkovic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Trabzonspor'dan Filip Benkovic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Trabzonspor-AEK maçının ardından
        Trabzonspor-AEK maçının ardından
        Trabzonspor - AEK maçının ardından
        Trabzonspor - AEK maçının ardından
        Futbol: Hazırlık Maçı
        Futbol: Hazırlık Maçı