Orta ve Doğu Karadeniz'de, üretici ve mevsimlik tarım işçileri fındık hasadını bekliyor

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - HAYATİ AKÇAY- GÜLTEKİN YETGİN - Trabzon, Ordu ve Giresun'daki fındık üreticisi ile mevsimlik tarım işçileri, hasada başlamak için gün sayıyor.

Bölgedeki fındık üreticileri, ilk olarak sahil kesiminde ağustos ayının ikinci haftası başlaması planlanan hasat dönemi için bahçelere girdi.

Hasada sayılı günler kala bahçelerde ot temizliği çalışmalarını yürüten üreticiler, son hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlayarak, hasat için gün sayıyor.

Doğu ve Güneydoğu illerinden bölgeye gelerek konaklama alanlarına yerleşen mevsimlik tarım işçileri de fındık hasadının verimli geçmesini ümit ediyor.

- "Üreticilerimize diyoruz ki fındık altlarını temizleyin, fındığı yerden toplayın"

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, AA muhabirine, fındığın ülkeye önemli oranda döviz girdisi sağlayan bir ürün olduğunu söyledi.

Fındık rekoltesinin bu yıl, geçen yıla oranla az gözüktüğünü aktaran Ergan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız verim ve kaliteyi artırma çalışmalarıyla rekoltenin sürekli artırılmasından tarafız. Biz 200 kiloların altına dönüm başına düşülmemesini istiyoruz. Türkiye'de 200 kilo ürün üretildiği takdirde, 1,5 milyon tonun üzerinde fındık üretileceğine inanıyoruz. Bunu da ihracatçımızın satacağına ve Türkiye'de 4-5 milyar dolar civarlarında gelir elde edileceğine inanıyoruz."

Ergan, fındık hasadına kısa bir süre kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu anda fındık altları temizlenmesi var. Özellikle üreticilerimize diyoruz ki fındık altlarını temizleyin, fındığı yerden toplayın. Fındık yerden toplandığı takdirde 1 ve 2 randıman fark edecektir. Bu da verim ve kalite de önemli farkındalıklar yaratacaktır. Onun için şu anda temizlikler sağlanıyor. İnşallah bundan sonra da vatandaşımız, fındığı yerden toplar ve randımanı daha kaliteli olur ve daha kaliteli fındık satmış oluruz."

- "Fındığın olgunlaşıp toplanmasını bekliyoruz"

Üreticilerden Kadir Canbakkal, kardeşleriyle 20 dönümlük fındık bahçeleri olduğunu belirterek, "Arazinin temizliğini yaptık. Fındığın olgunlaşıp toplanmasını bekliyoruz. Şu anda arazimizde fındık toplanmaya hazır." diye konuştu.

İsmail Gümrükçü de 3,5 dönümlük fındık bahçesini hasat için hazırladığını ifade ederek, "Havaların yağışlı olması fındığı olumlu etkiledi. Allah ne verdiyse onu alacağız." ifadesini kullandı.

- Ordu

Fındık hasat döneminin başlamasına sayılı günler kala Ordu'ya gelen tarım işçileri, Ordu Valiliği tarafından hazırlanan konaklama alanlarında çadırlarını kuruyor.

Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan konaklama alanında kadınlar sacda yufka pişirirken, erkekler çadırları kuruyor. Tarım işçileri ayrıca alana gelen fındık üreticileriyle çalışma şartlarına ilişkin görüşmelerini sürdürüyor.

Yetkili kurumlarca kaldıkları alanlarda ihtiyaçları karşılanan işçiler, fındık sezonunun verimli geçmesini ümit ediyor.

Çadır alanına gelen işçilerin, kaymakamlık yetkilileri tarafından kayıt işlemleri de yapılıyor.

- İşçiler 1 ay Ordu'da kalacak

Şanlıurfa'dan gelen işçilerden Orhan Demirtaş, AA muhabirine, hemen hemen her sezon bölgeye fındık hasadı için geldiklerini belirterek, bu sezon da Ordu'da 12 kişilik ekiple bulunduğunu söyledi.

Bu sezon fındık hasadından umutlu olduklarını ifade eden Demirtaş, gözlemlerine göre daldaki mahsulün iyi olduğunu, bunun da kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Demirtaş, fındığın kendileri için önemli bir ek kazanç kapısı olduğunu, yaklaşık 1 ay boyunca bölgede kalacaklarını belirtti.

Türkiye'nin hemen hemen birçok bölgesine tarım işçisi olarak gittiklerini anlatan Demirtaş, Ordu'dan sonra başka bir ile geçeceklerini aktardı.

Sinan Boztepe, her yıl fındık topladıklarını, bu sezon fındık geç olgunlaştığından bölgeye bir hafta geç geldiklerini söyledi.

Ailesinden 6 kişiyle kente geldiğini anlatan Boztepe, ilk olarak konaklama yerine yerleştiklerini, burada son hazırlıkları yaptıklarını kaydetti.

- "İnşallah işçi yevmiyeleri istediğimiz gibi olur"

Tarım işçisi Hüseyin Horoz, fındığın kendileri için ek gelir kapısı olduğunu belirterek, "İnşallah işçi yevmiyeleri de istediğimiz gibi olur. Çok daha mutlu oluruz. Biz sezondan çok umutluyuz. En az bir ay fındık toplamayı umut ediyoruz. Bir an önce hasadın başlamasını bekliyoruz." dedi.

Mehmet Taşyol, 300 işçiyle geldiklerini kaydederek, "Fındık rekoltesinin gayet güzel olduğunu söylüyoruz. Bu da bizi çok memnun ediyor. Fındık hasadı için buraya Şanlıurfa'nın yanı sıra Gaziantep, Kayseri, Sivas, Malatya gibi illerden gelen işçiler var." şeklinde konuştu.

- Bahçe sahipleri hasada hazırlanıyor

Perşembe İlçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde yaşayan Adem Hekim, hasat öncesi bahçe temizliği yaptığını belirterek, "Hasadın başlamasına yaklaşık 10 gün var. Bu süreci bahçelerimizdeki yabancı otları temizleyerek geçiriyoruz." dedi.

Yiğit Alp Çağan, bahçelerinin sahil kesiminde bulunduğundan hasada az bir süre kaldığını ifade ederek, "Bu günlerde yoğun şekilde bahçe temizliği yapıyoruz. Sıcak altında çalışsak da bu işleri hasat başlamadan tamamlamamız gerekiyor. Daha önce tırpan yardımı ile bu temizliği yapıyorduk. Şimdi ot motorlarıyla yabancı otları temizliyoruz. Birkaç gün bu işlemimiz sürecek. Ardından hasat gününü beklemeye başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Giresun

Giresun'a da fındık hasadı için mevsimlik tarım işçileri kente gelmeye başladı.

Giresun Valiliği İl Özel İdaresi'nce Aksu mevkiinde oluşturulan Geçici Konaklama Merkezi'nde mevsimlik tarım işçileri için son hazırlıklar tamamlandı.

Merkezde 160 kişinin kalabileceği 20 konteyner, tuvalet, banyo, mutfak, çamaşırhane ile sağlık ve eğitim hizmetlerinin verildiği bir konteyner yer alıyor.

Hasat süresince Geçici Konaklama Merkezi'nden iş bulup ayrılan mevsimlik işçilerin yerini iş bekleyen diğer işçiler dolduruyor.

Kente Adıyaman'dan gelen tarım işçilerinden Hacı Yusuf Ekinci, Giresun'da 20-25 gün fındık hasadında çalışacaklarını söyledi.

Giresun'da barınma imkanının kendilerini memnun ettiğini ifade eden Ekinci, "Valimize teşekkür ediyorum. Zaten her yıl gelip burada çalışıyoruz, buranın halkından da Allah razı olsun, duyarlı insanlar. Diğer yerler çalışma olanağı açısından düz, burası hep dağlık ama yine de biz burayı seviyoruz." dedi.

Ekinci, hasada her yıl ilk Giresun'dan başladıklarını, buradan daha sonra Sakarya'ya fındık hasadı için gideceklerini kaydetti.

Geçici Barınma Merkezinden konaklamak için iş buldukları yerlere gittiklerini aktaran Ekinci, şöyle devam etti:

"Burası olmasa kalacak yerimiz yok, burada yatıyoruz, kalkıyoruz, banyomuz var, sıcak suyumuz var, tuvalet, mutfak var. Burayı yaparak çok iyi iş yaptılar. Zaten burayı yapmasalar insanlar parklarda kalıyordu, açık alanlarda kalıyorlardı, arabalar çocuklara çarpıyordu ama burası güvenli, iyi bir yer oldu."