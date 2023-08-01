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        Trabzonspor'un şampiyonluk belgeselinin galası yarın gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:48
        Trabzonspor'un şampiyonluk belgeselinin galası yarın gerçekleştirilecek

        TRABZON (AA) - Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunun anlatıldığı "İnadıyla Şampiyon" adlı belgesel filmin galası yarın Trabzon'da yapılacak.

        Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, takımın son şampiyonluğunu konu alan belgeselde, müsabakalardaki devre arası konuşmalar, soyunma odasında yaşananlar, deplasman yolculukları, taraftar öyküleri ve şampiyonluk kutlamalarının perde arkasına ilişkin görüntüler yer alıyor.

        Trabzonspor efsanelerinin de yer aldığı, özel bir prodüksiyon şirketinin yapımını üstlendiği ve yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı filmin tanıtımına erken başlamak adına basın gösterimi, kulübün kuruluş yıl dönümü olan yarın Trabzon'da gerçekleştirilecek.

        Belgesel; kuruluş yıl dönümü haftası dolayısıyla 4-6 Ağustos tarihleri arasında Trabzon'da, sinema sezonunun açılmasıyla birlikte de 15 Eylül Cuma gününden itibaren tüm Türkiye ile Avrupa'da gösterime girecek.

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