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        Ortahisar'da çöp konteynerleri temizlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 15:37
        Ortahisar'da çöp konteynerleri temizlendi

        TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yeraltı ve yer üstündeki çöp konteynerleri ve çevresi temizlendi.

        Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yeraltındaki 54 ve yer üstündeki 96 çöp konteynerinin yıkandığı belirtildi.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sıcak yaz aylarında çevre sağlığını korumak için çöp konteynerlerinin daha sık aralıklarla yıkanıp temizlendiğini vurguladı.

        İlçede yazın günlük çöp sarfiyatının 360 tona ulaştığının altını çizen Genç, şunları kaydetti:

        "Çok sıcak bir yaz mevsimi geçiriyoruz dolayısıyla da çöp konteynerlerinin temizliği ve bakımı çok önemli hale geliyor. Hem hastalıklara sebebiyet vermemek hem de çevre temizliğini sağlamak adına yeraltı ve yer üstü bütün konteynerlerimizin temizliğini daha sık aralıklarla yapıyoruz."

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