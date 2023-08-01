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        Trabzon'da yavru kediye eziyet ettiği ileri sürülen kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:08
        Trabzon'da yavru kediye eziyet ettiği ileri sürülen kişi yakalandı

        TRABZON (AA) - Trabzon'da yavru kediye eziyet ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde yavru bir kediye eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şahıs emniyet birimlerimizce yakalanmıştır. Zihinsel engelli olduğu tespit edilen şahıs, gerekli işlemlerin tamamlanması sonrası adli mercilere sevk edilecektir." ifadesini kullandı.

        Ortahisar ilçesinde bir kişinin sokakta yavru kediye eziyet ettiği görüntülerin cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

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