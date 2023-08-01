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        Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 20:48
        Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        TRABZON (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

        Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünü salonda geçiren bordo-mavililer, daha sonra sahada pas ve şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maçın ardından tamamlandı.

        Antrenmana sakatlıkları devam eden Hüseyin Türkmen, Fernandez, Siopis, Denswil ve Umut Bozok ile dizinden ameliyat edilen Orsic, Yunanistan'ın AEK takımı ile 30 Temmuz'da oynanan hazırlık maçında burnu kırılan Benkoviç ile izinli Hakan Yeşil katılmadı.

        Alman ekibi Schalke 04'ten 1 yıllığına kiralanan Mehmet Can Aydın da ilk kez takımla çalıştı.

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