Trabzonspor'un 56'ncı kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor var ise her zaman umut vardır, her zaman başarı vardır. Kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemiyorum. Belki kolay olmayacak ama mutlaka olacak." dedi.

Bordo-mavili kulübün 56'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen törende, Ertuğrul Doğan ve Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Doğan, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, toprak bir sahada başlayan yolculuğun 56'ncı yaşını kutladıklarını söyledi.

Kulübün kuruluş hikayesine ilişkin bilgi paylaşan Doğan, 2 Ağustos 1967'de kurulan Trabzonspor'un mazisine onlarca başarıyı ekleyerek buralara kadar geldiğini vurguladı.

Doğan, bordo-mavili takımın başarılarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tarihte ilk kez şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyarak 'devrimin takımı' unvanını alan hatta bunu tam 8 kez taçlandıran kulübümüz birçok konuda hem önder olmuştur hem de örnek oluşturmuştur. Trabzon'da doğan Trabzonsporumuz bugün dünyanın her tarafında milyonlarca taraftara sahip büyük bir camiadır. Bu güzelliği efsane başkanımız Sayın Şamil Ekinci çok güzel özetlemiştir, 'Trabzonspor, kökleri Trabzon'da, dalları bütün dünyaya yayılmış bir çınar ağacıdır.' Kurucu başkanlarımız Sayın Ali Osman Ulusoy ile Rıfat Dedeoğlu ve kurucu üyelerimizin bu topraklara diktiği fidan, efsane teknik direktörlerimiz ve efsane oyuncularımızla büyüyerek gölgesinde milyonlarca evladını bir araya getirmiştir. Bu eşsiz ailenin ferdi olmaktan, bu değerli camiayı temsilen başkanlık koltuğuna oturmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum."

Türkiye Futbol Federasyonunun, 1959 yılı öncesine dair şampiyonlukların incelenmesi için yapılan başvurular üzerine komisyon oluşturduğunu anlatan Doğan, şöyle devam etti:

"Bizler bu komisyona dair itirazlarımızı gündeme taşıdık. Sadece İstanbul, Ankara, İzmir takımları arasında yapılmış, seçilmiş ve bölgesel bir dönem liginin esas alınmasına karşı çıktık. Ülkemizin tamamını kapsamayan bu mahalli ligler esas alınarak bir karar verilecek olursa, belirlenen tarihten önce mahalli ligde mücadele eden kurucu kulüplerimizden İdmanocağı ve İdmangücü'nün de 20 şampiyonluğunun tescil edilmesinin zorunlu olduğunu federasyona bildirdik. Bu konuyla alakalı bütün belgelerimizi avukatlarımızla beraber hazırlıyoruz ve komisyon başvurumuzu önümüzdeki haftaya kadar gerçekleştireceğiz. Bu süreci yakından takip edeceğimizin de bilinmesini, sadece bir kulüp özelinde bir komisyon kurulmasının da adaletli olmayacağını ilgili yerlere ilettik."

Doğan, kulübün kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün hayatta olan kurucu üyelerimizden Nizamettin Algan ve Salih Erdem'i saygıyla, selamlıyorum. Yolcuğumuzun sonunda yeni şampiyonluklara ulaşacağımızdan, yeni kupalar kazanacağımızdan asla şüphe duymuyorum. Trabzonspor var ise her zaman umut vardır, her zaman başarı vardır. Kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemiyorum. Belki kolay olmayacak ama mutlaka olacak." diye konuştu.

Ertuğrul Doğan, konuşmasını, "Yaşasın bordo-mavi, yaşasın Trabzonspor." sözleriyle tamamladı.

- Ali Sürmen: "Trabzonspor Anadolu'yu, Anadolu insanını temsil ediyor"

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise Trabzonspor'u sadece bir futbol kulübü olarak tarif etmenin doğru olmayacağını söyledi.

Sürmen, Trabzonspor'un temsil ettiği değerlere ilişkin görüşlerini şöyle aktardı:

"Eğer öyle olsaydı, köyde sığır sağan Fadime nine keşanı ile maça gelmezdi. O hayatında hiçbir takımı belki de izlememiştir, belki çocuğunu top oynarken bile izlememiştir ama 'Trabzonspor' dendiği zaman onun için çok ayrı bir manevi değerdir. Çünkü Trabzonspor Anadolu'yu, Anadolu insanını temsil ediyor. Onda kendini buluyor, onda direnişini buluyor, haykırışını buluyor."

Trabzonspor'un bugün geldiği noktada bir takım sıkıntıları olduğunu da dile getiren Sürmen, "Bu geçmişte de olmuştur. Bu ekonomik olabilir, yönetimsel olabilir ama şu anda huzurunuzda Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'a teşekkür ediyorum. Trabzonspor'un şampiyonluktan sonra kötü yönetilmesinden kaynaklanan sıkıntıları, sorumluluk alarak, 'Evet ben de burada yöneticiydim ama ben sorumluluğuma devam edeceğim ve bu kulübü düze çıkartacağım' diye talip olup, sıkıntılı günler geçirmemizi engellediği için tekrar teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, takımda geçmiş yıllarda forma giyen Ali Kemal Denizci ve Hami Mandıralı'nın da bulunduğu bazı futbolcuların yanı sıra altyapıdan sporcuların katıldığı tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.