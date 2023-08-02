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        Trabzon'da yorgun mermiyle çocuğu yaraladığı iddia edilen kişi yakalandı

        Trabzon'da 9 yaşındaki çocuğun yorgun mermiyle yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 17:58
        Trabzon'da yorgun mermiyle çocuğu yaraladığı iddia edilen kişi yakalandı

        TRABZON (AA) - Trabzon'da 9 yaşındaki çocuğun yorgun mermiyle yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alperen Yavuz'un 28 Temmuz'da Ortahisar ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde sokakta yürürken vücuduna isabet eden yorgun mermiyle yaralanmasına ilişkin soruşturma başlattı.

        Olay yerinde "atış istikameti belirleme kiti" ile inceleme yapan ekipler, merminin, aynı gün düğün de gerçekleştirilen 1204 metre uzaklıktaki bölgeden geldiğini belirledi.

        Bölgede bulunduğu tespit edilen 16 kişiden swap örneği alan ekipler, atış yaptıkları tespit edilen H.Ş. (32) ve H.N'nin (62) silahlarına balistik inceleme için el koydu.

        Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda yapılan incelemede, çekirdeğin H.Ş'ye ait silahtan çıktığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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