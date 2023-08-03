Trabzon'da anneleri telef olan 3 kedi yavrusuna yayla sakini sahip çıktı

TRABZON (AA) - Trabzon'da yaylada çay ocağı işleten Ogün Bakırcı, anneleri telef olan 3 kedi yavrusunu sahiplendi.

Akçaabat ilçesinin 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası'nda babasından devraldığı çay ocağında yaz sezonunda yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Bakırcı, bir süre önce doğan kedilerin annelerinin telef olduğunu gördü.

Bu duruma kayıtsız kalamayan 46 yaşındaki Bakırcı, işletmesinin kapılarını açtığı kedi yavrularına enjektörle süt veriyor, sağlık sorunlarıyla da ilgileniyor.

Ogün Bakırcı, AA muhabirine, sahipsiz canlara destek olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Hayvanları çok sevdiğini belirten Bakırcı, "Burada gerek köpek, gerekse kedi olsun elimizden geldiği kadar ilgileniyoruz. 3 küçük yavrunun da annesiz kaldığını görünce kayıtsız kalamadım. Alıp beslemek istedim. Onlar da çay ocağımızın yeni maskotları haline geldi. Onları ellerimle besliyorum, besledikçe de mutlu oluyorum." dedi.