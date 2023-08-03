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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 12:03
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

        TRABZON (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanda koordinasyon çalışması yaptı.

        İdman, ayak tenisinin ardından gerçekleştirilen penaltı çalışmasıyla tamamlandı.

        Antrenmana, sakatlıkları devam eden Denswil, Hüseyin Türkmen, Fernandes ve Siopis ile dizinden ameliyat edilen Orsic ve izinli olan Hakan Yeşil katılmadı.

        Yunanistan'ın AEK takımı ile 30 Temmuz'da oynanan hazırlık maçında burnu kırılan Benkoviç ise takımdan ayrı koşuyla günü değerlendirdi.

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