Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ekvator Ginesi bakanlarından Oma, Trabzon Limanı'nı ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 16:28
        Ekvator Ginesi bakanlarından Oma, Trabzon Limanı'nı ziyaret etti

        TRABZON (AA) - Ekvator Ginesi Ulaştırma, Posta, Yeni Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Honorato Evita Oma, Trabzon Limanı'nda incelemelerde bulundu.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Oma, Trabzon Limanı'nda, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve diğer ilgililerle bir araya geldi.

        Limanın geçmişi ve faaliyetlerine ilişkin Ermiş'ten bilgi alan Oma, çalışmalardan etkilendiğini söyledi.

        Oma, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ'nin bir başarı örneği olduğunu belirterek, "2003 yılında zorluklar yaşayan bir kuruluştan, şimdi borsaya katılan bir kuruluş var. Bunlar başarı hikayesi. Bu başarıların arkasında kararlı insanlar var." dedi.

        Ziyarette, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Albayrak, Ekvator Ginesi Denizcilik İşletmesi Genel Müfettişi Nsang Osa Mangue ile Ekvator Ginesi Liman Hizmetleri Şefi Ndong Mikue de yer aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Depremin vurduğu Hatay böyle olacak
        Depremin vurduğu Hatay böyle olacak
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı! DNA ile gelen servet! Patronu babası çıktı!
        Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı! DNA ile gelen servet! Patronu babası çıktı!
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret...
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret...
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
        Burnu kırılan Filip Benkovic çalışmalara başladı
        Burnu kırılan Filip Benkovic çalışmalara başladı
        Trabzon'da anneleri telef olan 3 kedi yavrusuna yayla sakini sahip çıktı
        Trabzon'da anneleri telef olan 3 kedi yavrusuna yayla sakini sahip çıktı
        GÜNCELLEME - Trabzon'da yorgun mermiyle çocuğu yaraladığı iddia edilen kişi...
        GÜNCELLEME - Trabzon'da yorgun mermiyle çocuğu yaraladığı iddia edilen kişi...
        Alperen´i yaralayan yorgun mermi, mahalle bekçisinin silahından çıkmış (2)
        Alperen´i yaralayan yorgun mermi, mahalle bekçisinin silahından çıkmış (2)