Ekvator Ginesi bakanlarından Oma, Trabzon Limanı'nı ziyaret etti

TRABZON (AA) - Ekvator Ginesi Ulaştırma, Posta, Yeni Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Honorato Evita Oma, Trabzon Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Oma, Trabzon Limanı'nda, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve diğer ilgililerle bir araya geldi.

Limanın geçmişi ve faaliyetlerine ilişkin Ermiş'ten bilgi alan Oma, çalışmalardan etkilendiğini söyledi.

Oma, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ'nin bir başarı örneği olduğunu belirterek, "2003 yılında zorluklar yaşayan bir kuruluştan, şimdi borsaya katılan bir kuruluş var. Bunlar başarı hikayesi. Bu başarıların arkasında kararlı insanlar var." dedi.

Ziyarette, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Albayrak, Ekvator Ginesi Denizcilik İşletmesi Genel Müfettişi Nsang Osa Mangue ile Ekvator Ginesi Liman Hizmetleri Şefi Ndong Mikue de yer aldı.