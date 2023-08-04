TİSKİ'ye 124 personel alınacak

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (TİSKİ) 124 personel alınacak.

TİSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel AŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere, 2 makine teknisyeni, 3 elektrik teknisyeni, 7 operatör, 16 şoför ve 96 beden işçisi olmak üzere 124 kişi alınacak.

Müracaatlar, 7-11 Ağustos tarihleri arasında "www.trabzon.bel.tr", "www.tiski.gov.tr" ve "www.trabsu.com.tr" internet adresleri üzerinden yapılabilecek.