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        TİSKİ'ye 124 personel alınacak

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 12:29
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        TİSKİ'ye 124 personel alınacak
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        TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (TİSKİ) 124 personel alınacak.

        TİSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel AŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere, 2 makine teknisyeni, 3 elektrik teknisyeni, 7 operatör, 16 şoför ve 96 beden işçisi olmak üzere 124 kişi alınacak.

        Müracaatlar, 7-11 Ağustos tarihleri arasında "www.trabzon.bel.tr", "www.tiski.gov.tr" ve "www.trabsu.com.tr" internet adresleri üzerinden yapılabilecek.

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