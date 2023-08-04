Trabzonspor taraftarları İstanbul'da bir araya gelecek

TRABZON (AA) - Trabzonspor taraftarları, kulübün 56. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da bir araya gelecek.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da geleneksel hale getirilen, "Trabzonspor için 1 meşale de sen yak" etkinliğinin 6 Ağustos Pazar günü Sütlüce Nuri Killigil Parkı sahilinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Programın, 14.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, "Organizasyonda horon ve kemençe performanslarının yanı sıra Özkan Meydan, Seren Uzun, Allame, Yasin Aydın, Sinan Yılmaz, Uğur Albayrak, Hami Bakan, Hilmi Yerekaban, Furkan ve İlyas Derya ile Hasan Tiryaki folklor ekibi de sahne alacak. TS Club standı ve kan bağışında bulunmak isteyenler için Kızılay'ın mobil aracı da etkinlik alanında hazır olacak. Tüm taraftarlarımızı pazar günü Sütlüce'ye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.