HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Trabzon'da konuştu:

TRABZON (AA) - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, dünyada bir kriz yaşandığını, Türkiye'nin de bundan etkilendiğini ve ağır yaşadığını belirterek, "Ama bu krizleri ortadan kaldırma konusunda da beraber çalışacağız, mücadele edeceğiz. İşçisiyle, işvereniyle, belediyesiyle, kamu görevlisiyle, bütünüyle millet olarak bu birlikteliği sağlayacağız." dedi.

Arslan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi imza töreninde, ülkenin yaşadığı olağanüstü dönemin getirdiği ciddi faturalar olduğunu söyledi.

Türkiye'de de dünyada da yüksek enflasyon ve onun getirdiği ciddi krizler, sorunlar yaşandığını ifade eden Arslan, "Tekstil iş kolumuzda bir raporumuz yayınlandı. Son bir yıl içerisinde hazır giyim sektöründe yaklaşık 135 bin işçi, işini kaybetti." diye konuştu.

Arslan, bütün bu sıkıntıların geçici olduğuna inandıklarını dile getirerek, "Çünkü Türkiye'nin potansiyeline, dinamizmine inanıyorum. Ülkemizin müteşebbis ruhuna, dayanışmasına inanıyoruz, güveniyoruz. Bu dayanışmayla biz bu sorunların daha ağırlarını geçmiş dönemlerde yaşadık, inşallah bu son olur." ifadelerini kullandı.

Krizin yönetilmesi için yapılan çalışmalar olduğunu aktaran Arslan, "Özellikle kamu toplu iş sözleşmelerindeki 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesini, yakın tarihimizin en iyi toplu iş sözleşmesini imzaladık Sayın Cumhurbaşkanımızla." dedi.

Arslan, memurlar için açıklanan rakamlar, toplu sözleşme öncesindeki iyileştirmeler ile yoksul kesimlere yönelik iyileştirme ve desteklemelere işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"EYT gibi, Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemine yaklaşık 400 milyara yakın bir ilave yük getirmesine rağmen bu sorunu çözmek için ortaya koyduğu kararlılık. Türkiye'nin pek çok ciddi sorununa emek adına ciddi çözümler bulduk biz. Bir milyona yakın taşeron işçinin belediyeler ve kamu bünyesine alınmasını sağladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle, yakın tarihimizin en büyük reformuna Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber imza attık."

Belediyelere bağlı kuruluşlar ve şirketler içinde kamu çerçeve protokolünün uygulanması konusunda bir çabaları olduğunu anlatan Arslan, "Sayın Bakanla görüştük, Sayın Cumhurbaşkanımıza durumu arz ettik. Görüşmelerimiz devam ediyor. İşveren sendikasıyla konuşarak kamu çerçeve protokolünün belediyelerimiz içinde uygulanması talebimizi her fırsatta ifade ediyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın, 'Böyle bir düzenleme hükümet tarafından yapılırsa elbette ki biz de Trabzon'da bunu uygularız' sözünü takdirle karşılıyorum." şeklinde konuştu.

- "Bu tablonun kalıcı olmadığını düşünüyorum"

Salgın döneminde iki maske takarak çöp alan, arıza gideren çalışanlara teşekkür eden Arslan, şunları kaydetti:

"Sizlerden Allah razı olsun, bu hizmetleri aksatmadınız. Bugün de bu hizmetlerin karşılığı olmasa da belediyemizin imkanlarının zorlanarak belli aşamaya gelmiş toplu iş sözleşmesini imzalıyoruz. Elbette ki sorunları çözmeye yetmiyor. 16 milyon çalışanımız var işçi, bunların sadece 2 milyonu sendikalı ve onların yalnızca 1 milyonu kamuda çalışıyor. Diğer 1 milyon özel sektör, geri kalan 13-14 milyon da sendikasız, asgari ücretli, ona yakın çalışıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de maalesef böyle bir tablo içerisindeyiz."

Arslan, bu tablonun kalıcı olmadığını düşündüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu tabloyu mutlaka değiştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla ve bugüne kadar yaşadığımız krizleri ortadan kaldıran yaklaşımıyla, yeni kabinesiyle bu sorunların kısa zamanda çözüleceği hususunda umutlarımızı kaybetmeyelim. Aksi halde ağıt yakarak sorunları, içinden çıkılmaz hale getirerek çözemiyoruz. Dünyanın yaşadığı bir kriz var, bu kriz Türkiye'yi de etkiliyor ve biz daha ağır yaşıyoruz. Ama bu krizleri ortadan kaldırma konusunda da beraber çalışacağız, mücadele edeceğiz. İşçisiyle, işvereniyle, belediyesiyle, kamu görevlisiyle, bütünüyle millet olarak bu birlikteliği sağlayacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise 6 şirketteki 2 bin 381 çalışanın sözleşmeden etkileneceğini söyledi.

Enflasyonun üzerinde bir refah payı olarak sözleşmede, temmuzdan itibaren yüzde 61 oranında tüm şirketlerdeki personele ücret artışı yapmaya karar verdiklerini vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bunda mutabakata vardık. Bu enflasyonun yaklaşık yüzde 23 civarında bir refah payı anlamına geliyor. İnşallah aralık ayı sonunda yeniden bir araya geleceğiz. Ortaya çıkacak Türkiye'nin genel ekonomik durumuna göre, belediyemizin yine ekonomik imkanlarına göre şu ana kadar yaptığımız gibi, yine bütün gücümüzle çalışanımızın, işçimizin yanında olacak şekilde bir hareket tarzıyla ocak ayında yeniden yevmiyeleri ve toplam ücretleri değerlendirmiş olacağız. Bu manada yaklaşık en düşük işçimizin ücreti 17 bin 500-18 bin civarına çıkmış oluyor. Tabii diğer yardımlarla bunun ortalaması yükselmiş oluyor. Benim gönlüm her zaman işçiden yana."

Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Arslan ve Zorluoğlu, konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesini imzaladı.