Exception: App\Http\Helpers\WebApiConnector\WebApiConnector/isJSON : Control character error, possibly incorrectly encoded Trabzon Sağlık Turizmi Projesi'nde ihtiyaç analizi faaliyeti tamamlandı - Trabzon Haberleri
Habertürk
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        Trabzon Sağlık Turizmi Projesi'nde ihtiyaç analizi faaliyeti tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 17:56
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        Trabzon Sağlık Turizmi Projesi'nde ihtiyaç analizi faaliyeti tamamlandı
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        TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Sağlık Turizmi Projesi kapsamında ihtiyaç analizi faaliyetinin tamamlandığını belirtti.

        Çelebi, TTSO'daki değerlendirme toplantısında, proje kapsamında yapılacak eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama faaliyetleriyle ilgili 3 yıllık yol haritasının oluşturulduğunu ifade etti.

        Hedef pazarlar ve diğer konularla ilgili önemli bilgilerin elde edildiğini aktaran Çelebi, "Trabzon'u, Türkiye'nin önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri yapma hedefiyle yola çıktık ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz." dedi.

        İhtiyaç analizi çalışmaları boyunca elde edilen sonuçların katılımcılara aktarıldığı toplantıda, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Almanya gibi pazarların Trabzon için hedef pazarlar olduğunu vurgulayan uzmanlar, firmaların ilerlemesi için yapılması gerekenlere ilişkin görüşlerini sundu.

        Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, TTSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, proje kapsamındaki hastaneler ve diğer ilgili sağlık kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

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