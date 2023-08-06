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        Trabzon'da "Kurtdağı Yayla Şenliği" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 18:15
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        Trabzon'da "Kurtdağı Yayla Şenliği" yapıldı
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        TRABZON (AA) - Çaykara'da "Kurtdağı Yayla Şenliği" düzenlendi.

        Kurtdağı Yaylaları Kültür ve Dayanışma Derneğince organize edilen şenliğe, Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Dernek Başkanı Ahmet Yaşar Ağıralioğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Ağıralioğlu, kültürel değerlerin korunmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizler kültür değerlerimizi korumak zorundayız. Bu tip şenlikler kesinlikle sadece eğlence amacı taşımamaktadır. " dedi.

        Şenlikte, Karadeniz müziği sanatçılarının yanı sıra mahalli sanatçılar da konser verdi.

        Yoğun katılımın olduğu gözlemlenen şenlikte, vatandaşlar horon oynadı.

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