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        Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 20:47
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        Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        TRABZON (AA) - Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 11 Ağustos Cuma günü sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve şut çalışmasının ardından gruplar halinde çift kale maç yaptı.

        Sağ ön uyluk adale yaralanması yaşayan Hüseyin Türkmen ve Emirhan Zaman, izinli olan Hakan Yeşil ve bel ağrısı süren Siopis antrenmanda yer almadı. Ameliyat edilen Mislav Orsic ve sol dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi gören Fernandez'in ise tedavilerinin fizyoterapist eşliğinde devam ettiği öğrenildi.

        Sol arka adalesindeki kas spazmı düzelen Denswil ve AEK ile yapılan hazırlık maçında burnu kırılan Benkovic de idmanda yer aldı. Sağ uyluk arka adalesinde zorlanma olan Kourbelis ise takımdan ayrı salonda çalıştı.

        Burun ameliyatı geçiren Benkovic'in, antrenmanda yüzüne maske taktığı görüldü.

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