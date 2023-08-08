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        Trabzonspor, reklam ve sponsorluk için Papara Elektronik Para ile anlaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 15:01
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        Trabzonspor, reklam ve sponsorluk için Papara Elektronik Para ile anlaştı
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        TRABZON (AA) - Trabzonspor, reklam ve sponsorluk için Papara Elektronik Para AŞ ile anlaştığını duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Papara Elektronik Para AŞ arasında stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam ve iletişim haklarını kapsayan geniş kapsamlı bir sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

        İmzalanan sözleşmenin 2023-2024 sezonundan itibaren başlamak üzere 5 sezonluk süreyi kapsadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan sözleşme gereği Papara AŞ, şirketimize kullanacağı haklar karşılığında yıllık 236 milyon lira+KDV olmak üzere toplamda KDV dahil 1 milyar 416 milyon lira ödeme yapacaktır. Yıllık bedel, her sezon öncesi haziran ayında açıklanacak olan yıllık tüfe değişim oranında arttırılacaktır."

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