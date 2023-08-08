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        Trabzonspor, Papara ile stat isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 16:18
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        Trabzonspor, Papara ile stat isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı
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        TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp tarihinin en büyük çaplı anlaşması olarak tarihe geçen anlaşmanın, hedeflerini gerçekleştirme yolunda çok ciddi bir itici güç olacağını belirtti.

        Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Trabzonspor Kulübü'nün stadyumun isim hakkı için Papara Elektronik Para AŞ ile sponsorluk sözleşmesi, Başkan Doğan ile Papara CEO'su Emre Kenci arasında imzalandı.

        İki köklü markayı bir araya getiren anlaşma 2023-2024 sezonu ile başlayacak ve 5 yılı kapsayacak. Anlaşma gereği stadyumun ismi de "Papara Park" olarak değiştirildi.

        - "Çok önemli bir işbirliğini hayata geçiriyoruz"

        Doğan, burada yaptığı konuşmada, olağanüstü kongre dönemindeki vaatlerinden en önemlisinin, kulübü sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturmak olduğunu vurguladı.

        Bu uğurda göreve gelir gelmez başladıkları çalışmaların nihayet sonuçlanmaya başladığına işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

        "Çok önemli bir işbirliğini hayata geçiriyoruz. Kulüp tarihimizin en büyük çaplı anlaşması olarak tarihe geçen bu anlaşma, hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda çok ciddi bir itici güç olacaktır. Daha önce Trabzonspor'a özel ön ödemeli kart projesiyle bir araya geldiğimiz Papara ile sonuçlandırdığımız reklam ve sponsorluk anlaşmamızın camiamız ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dilerim."

        Papara CEO'su Kenci ise Papara'nın ilk spor kulübü sponsorluğu olan Trabzonspor ile ilişkilerinin 2018'den itibaren sürdüğünü ifade etti.

        Spor yatırımlarını Papara'nın lider konumuna yakışır şekilde genişlettiklerine dikkati çeken Kenci, "Ayrıntılarını önümüzdeki günlerde paylaşacağımız bu kapsamlı sponsorluk anlaşmasıyla Trabzonspor ile olan ortaklığımızı bir adım ileri taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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