Of Belediyesi'nde 9 personel daha istihdam edilecek
Trabzon'un Of ilçesinde belediyeye kura ile 9 personel alındı.
TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde belediyeye kura ile 9 personel alındı.
Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen kura çekiminde, herkese bol şans diledi.
Sarıalioğlu, "Kurada çıkan arkadaşların gerekli güvenlik incelemeleri yapılıp, inşallah en kısa sürede sözleşme imzalanıp göreve başlayacaklar. Rabbim hakkınızda hayırlı olanı versin." dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Saral'ın başkanlık ettiği komisyon gözetimindeki kuraya, 24 kişi katıldı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından da yayınlanan kura ile işe alınacak 5 temizlik işçisi ile 4 şoför belirlendi.