Eski AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
TRABZON (AA) - Eski AK Parti Trabzon milletvekili Muhammet Balta'nın, dün vefat eden annesi Fatime Balta'nın cenazesi Trabzon'da toprağa verildi.
Fatime Balta için memleketi Vakfıkebir ilçesindeki Yeni Cami'de düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Ömer Ayar, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.
Muhammet Balta, aile üyeleriyle birlikte cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Merhumenin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçenin Şenocak Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.