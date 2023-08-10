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        Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan veda mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 13:24
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        Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan veda mesajı
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        TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Balıkesir'e atanan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, veda mesajı yayımladı.

        Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Kasım 2018'de başladığı ve 5 yıldır büyük bir onurla yürüttüğü Trabzon Valiliği görevini meslektaşı Aziz Yıldırım'a devredeceğini belirtti.

        Trabzonlu hemşehrilerine görevi boyunca verdikleri destek dolayısıyla teşekkür eden ve daima gönlünde olacaklarını vurgulayan Ustaoğlu, "Yeni görev yerimiz Marmara'nın güzel şehri Balıkesir'de görev yapacak olmanın heyecanı içindeyim. Balıkesirli hemşehrilerimi selamlıyor, bizleri bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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