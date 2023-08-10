Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, mahalle ziyareti gerçekleştirdi

TRABZON (AA) - Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Mersin ve Akçakale mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Mahalle sakinleri ile görüşen, sorun ve taleplerini dinleyen Ekim, Akçaabat'ın batısından başlayarak şehre bağlı tüm mahalleleri belirli periyotlarla ziyaret edeceği aktardı.

Ortak akılla çözüm yolları ürettiklerinin altını çizen Ekim, "Yerel yönetimde daha etkin ve verimli adımlar atma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ekim, Akçaabat için durmadan çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Akçaabat'ımız bizim sevdamızdır, Akçaabatlılarımız da gönlümüzün baş tacıdır. Gece gündüz, yaz kış şehrimize en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. Durmuyoruz, yorulmuyoruz. El ele, omuz omuza tek yumruk olup şehrimizi daha da ileri noktalara taşıyacağız. Akçaabat'ımız layık olduğu güzellikte herkesin gıpta edeceği modern, ferah ve çevreyle barışık bir kent olacak."