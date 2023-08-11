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        Eren Bülbül şehadetinin 6'ncı yılında mezarı başında anıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 11:20
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        Eren Bülbül şehadetinin 6'ncı yılında mezarı başında anıldı
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        TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehadetinin 6'ncı yılında mezarı başında anma töreni düzenlendi.

        Bülbül'ün, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anma programına, annesi Ayşe Bülbül ve kardeşlerinin yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, Maçka Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile vatandaşlar katıldı.

        Vali Ustaoğlu, Allah'tan şehitlere rahmet, ailelerine de sabır diledi.

        Tayininin Balıkesir'e çıkmasından dolayı son kez anma programına katıldığını belirten Ustaoğlu, "Tam 6 yıl önce hain ve kalleşçe bir saldırı sonucu burada Eren Bülbül yavrumuz ile Ferhat Gedik astsubayımızı kaybettik. Onlar şehadete yürüdüler. Konuşmakta zorlanıyorum, benim için bugün aynı zamanda Eren Bülbül'e bir veda oldu. Bu vesileyle ben Eren Bülbül kardeşimizden hakkını helal etmesini istiyorum. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun." dedi.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Vali Ustaoğlu ile anne Ayşe Bülbül, Eren Bülbül'ün mezarına karanfil bıraktı.

        Eren Bülbül'ün şehit düştüğü aynı çatışmada, iki çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de şehit olmuştu.

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