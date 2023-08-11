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        Spor Tırmanış Milli Takımı, şampiyonalara Trabzon'da hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 13:16
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        Spor Tırmanış Milli Takımı, şampiyonalara Trabzon'da hazırlanıyor
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        TRABZON (AA) - Spor Tırmanış Milli Takımı, Avrupa ve Balkan şampiyonalarının hazırlıklarına Trabzon'da devam ediyor.

        Kentte 1 Ağustos'ta hazırlık kampına giren takım, Yomra Cimnastik Salonu'nda büyükler, gençler ve küçükler kategorilerinde hazırlıklarını sürdürüyor.

        Sporcular, 16 Ağustos'ta sona erecek kampın ardından 29-30 Ağustos'ta Balıkesir'de düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Kupası'na katılacak.

        Gençler kategorisindeki sporcular, 2-3 Eylül'de İtalya'da organize edilecek Avrupa Kupası'nda, ardından da aynı ülkede 15-16 Eylül'de düzenlenecek olimpiyat kotası müsabakalarında mücadele edecek.

        Küçükler kategorisindeki sporcular ise Romanya ve Bulgaristan'da yapılacak Balkan Kupası'nda Türkiye adına yarışacak.

        Milli Takım Antrenörü İsmail Öztürk, AA muhabirine, kampın başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

        Kampın, büyükler ve gençler kategorisindeki sporcuların katılımıyla başladığını anlatan Öztürk, "Ağabeylerinin onlara rol model olmaları açısında da küçük sporcularımızı kampa dahil ettik. Şu an hep beraber antrenmanlarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Öztürk, olimpiyat kotası için sporcuların derece yapması gerektiğine işaret ederek, "Bu da ortalama 5 saniye civarında. Sporcularımız 15 metrelik rotayı ortalama 6 saniyede tırmanıyorlar. Daha çok çalışarak o sürelere ulaşıp, olimpiyat kotası almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Trabzon'da şimdiye kadar 10'un üzerinde kamp yaptıklarını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

        "Tesis imkanları gayet iyi. Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyoruz. Antrenman olanakları çok iyi, hava yine Türkiye genelindeki sıcağa nazaran çok iyi. Tüm bunları da birleştirdiğimizde sporcularımız için iyi bir kamp ortamı olarak Trabzon'u tercih ediyoruz."

        Milli Takım Antrenörü Leyla Karadağ ise küçükler C-D kategorisinde bu yıl ilk defa sprint yarışması yapıldığına işaret ederek, "Onların gelişim kampı aslında bu. Büyüklerimizin rol model olmaları için birlikte kamp sürecini başlattık. Sporcularımızın daha iyi bir performans göstermeleri ve önümüzdeki sezona hazırlık amaçlı bu kampı düzenlememize neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

        Yeti Dağcılık İhtisas Spor Kulübü sporcusu Timur Taş ise "Şu anki hedeflerimiz 2-3 Eylül'de İtalya'da olacak Avrupa Şampiyonası. Sonrasında da olimpiyat kotası mücadelemiz var, onlara hazırlanıyoruz. Gelecek hedefim, 2024 olimpiyatlarına katılarak bu branşta ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

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