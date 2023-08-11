Trabzonspor-Bitexen Antalyaspor maçından notlar

TRABZON (AA) - Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor'un, sahasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor maçı öncesi Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından misafir takıma yemek verildi.

Papara Park'ta düzenlenen yemeğe Başkan Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Bitexen Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Karşılıklı olarak başarı dileklerinin bulunulmasının ardından, Doğan tarafından Bitexen Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel'e günün anısına plaket verildi.

- Şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik unutulmadı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, maç öncesi Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in adına Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Kesici'ye saha kenarında Trabzonspor forması ve şampiyonluk kupası minyatürü hediye etti.

Trabzonsporlu futbolcular da sahaya Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı "İyi ki varsınız" yazılı pankart ile çıktı.

- "Yorgun mermi"ye karşı duyarlılık çağrısı

Trabzonspor ile Bitexen Antalyaspor arasında oynanan maç öncesi stadyumdaki dev ekranlardan, 2 yıl önce tatil için geldiği dedesinin Yeşilbük Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde omuriliğine yorgun mermi saplanması sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı’nın videosu yayımlandı ve silahla ateş edilmemesi konusunda çağrı yapıldı.

- Maxi Gomez'in yerine Umut Bozok

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Maxi Gomez yerine Umut Bozok'u tercih etti.

Bordo-mavililerin ilk 11'inde yeni transferler Benkovic ve Kourbelis forma şansı bulurken yedek kulübesinde ise Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın ve Tonio Teklic yer aldı.

Trabzonspor ile Bitexen Antalyaspor arasında oynanan maça bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünde küçük boşluklar bulunurken, az sayıda Bitexen Antalyaspor taraftarı da takımlarına destek verdi.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti.