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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 23:08
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat: Papara Park

        Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşçıoğlu

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren Elmalı, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Kerem Şen), Visca (Dk. 46 Bardhi), Trezeguet (Dk. 74 Doğucan Haspolat), Umut Bozok (Dk. 74 Maxi Gomez)

        Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip (Dk. 68 Fredy), Kaluzinski, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 68 Holtmann), Larsson, Bytyqi (Dk. 74 Assombalonga), Buksa

        Gol: Dk. 8 Denswil (Trabzonspor)

        Sarı kart: Dk. 46 Erdal Rakip (Bitexen Antalyaspor)

        TRABZON (AA) - Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yendi.

        66. dakikada Enis Bardhi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Leite yatarak topu kontrol etti.

        67. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Leite güçlükle topu kornere çeldi.

        78. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün bekletmeden vuruşunda, top yandan auta çıktı.

        83. dakikada Bitexen Antalyasporlu futbolcu Adam Buksa'nın uzaktan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu uzaklaştırdı.

        Karşılaşma ev sahibi Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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