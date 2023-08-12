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        Trabzonspor-Antalyaspor maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 00:26
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        Trabzonspor-Antalyaspor maçının ardından
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        TRABZON (AA) - Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında sahasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da golü atan oyuncu Stefano Denswil, ortaya koydukları oyun ve kazandıkları 3 puan için mutlu olduklarını söyledi.

        Maçın ardından açıklamalarda bulunan Denswil, galibiyeti elde etmelerinde taraftarların önemli desteğinin olduğunu, onlara galibiyeti verebildikleri için mutluluk duyduklarını belirtti.

        Denswil, takım olarak kamp sürecini sıkı çalışmayla geçirdiklerini ifade ederek, "Son haftamızda bile çok iyi çalıştık. Sahada sadece 11 kişi ile kazanmıyorsunuz. Yedekten gelen oyuncular bugün iyi çalışıp takıma güzel bir enerji verdiler. 3 puan için mutluyuz. Gelecek haftaya iyi hislerle başlayacağız." dedi.

        Maçın ikinci yarısında zorlandıkları anların olduğunu anlatan Denswil, "Ama ayakta kalmayı başardık. Oyunun böyle anları vardır ve bu süreçlerde ayakta kalmanız gerekir. Bugün yaptığımız şey de bu oldu. Bütün takım 3 puan için kalbini verdi." değerlendirmesinde bulundu.

        Trabzonspor'un forveti Umut Bozok da zeminin kötü olduğunu ve havanın sıcaklığından etkilendiklerini ifade ederek, "Golden sonra tempo düşürdük. Hoca bizim baskı yapmamızı istedi. Baskı yapmak için iyiyiz ama hava şartları bizim için zordu. Takım halinde gol yemedik, bu da çok önemli. Antalya, iyi bir takım ve yeni transferleri de etkili. Zor bir maç ama sonunda galibiyeti aldık, en önemlisi de bu." diye konuştu.

        Umut Bozok, haftaya deplasmanda Galatasaray ile oynayacaklarının hatırlatılması üzerine, "Son senenin şampiyonu, iyi bir takım, iyi transferler yaptılar. En iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Zor ve büyük bir derbi olacak. İyi bir şekilde hazırlanacağız, güzel bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

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