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        Trabzonsporlu Edin Visca sakatlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 16:33
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        Trabzonsporlu Edin Visca sakatlandı
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        TRABZON (AA) - Trabzonspor'da sakatlanan Edin Visca'nın tedavisine başlandığı bildirildi.

        Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün sitesinden yaptığı açıklamada, dün oynanan Bitexen Antalyaspor maçında Edin Visca'nın sakatlandığını belirtti.

        Beşir, "Maç sırasında ağrı hissederek devre arası oyundan alınan oyuncumuz Edin Visca'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ kasık bölgesinde kasta zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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