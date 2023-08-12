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        KFMİB Başkanı Sabır'dan fındık üretiminde değişim vurgusu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 20:34
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        KFMİB Başkanı Sabır'dan fındık üretiminde değişim vurgusu
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        TRABZON (AA) - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, üretici desteklerinin artırılması gerektiğini ancak bunun bahçe birleştiren, iyi tarım yapan, zorlu arazi şartlarında üretim yapan küçük üretici şeklinde değişik kriterler baz alınarak yapılması gerektiğini belirtti.

        Sabır, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin fındık üretiminde lider olduğunu ancak son yıllarda üretimin azaldığını ifade etti.

        Fındıkta çözüm önerileri olarak üretici desteklerinin daha etkin dağıtılması, iyi tarım uygulamalarının teşvik edilmesi ve fındık bahçelerinin birleştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Sabır, uluslararası pazarda rekabet avantajını sürdürebilmek için fiyat politikalarının gözden geçirilmesi ve ihracatın desteklenmesinin önemini vurguladı.

        Sabır, 2023 sezonunun üretici, esnaf ve ihracatçılara hayırlı olmasını dileyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 sezonu için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin müdahil alım fiyatını bir süre önce açıkladığını anımsattı.

        Fındığın, yüzde 80'i ihraç edilen bir tarım ürünü olduğuna işaret eden Sabır, Türkiye'nin dünya fındık üretiminin yüzde 65-70'ini gerçekleştiren, lider ülke konumunda bulunduğunu kaydetti.

        Geçmiş yıllardaki üretim miktarları, yaşanan sorunlar ve yapılması gerekenlere ilişkin de görüşlerini paylaşan Sabır, birlik olarak son 20-25 yıldır yaptıkları analizleri gerekli mercilere çözüm önerileriyle sunduklarını belirtti.

        Sabır, aynı yörede bakımlı bahçeden dekar başına 200-250 kilogram mahsul alınırken, bakımsız bahçelerde bu miktarın 70-80 kilograma kadar düşebildiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

        "Bu nedenle verimi artıran üretici, aslında ürününü nerden baksanız en az yüzde 50 daha az maliyetle üretmektedir. Bu, ancak iyi tarım uygulamaları ile mümkündür. Fakat bunu yapacak kişi gerçekten de bağında, bahçesinde yaşayan üretici olabilir. Bölünmüş bahçelerin bu verime gelmesi imkansızdır. Acilen bir fındık kanunu çıkarılarak bahçelerin birleşmesine büyük miktarda teşvik verilmeli ve birleşmeyenler ise teşvik sisteminin dışına itilmedir."

        Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere verilen doğrudan gelir desteğinin artırılması gerektiğine işaret eden Sabır, bir skala belirlenerek artan bir destek mekanizması ile bahçe birleştirmesinin teşvik edilmesi gerektiğini anlattı.

        Sabır, üretici desteklerinin artırılması gerektiğini ancak bunun bahçe birleştiren, iyi tarım yapan, zorlu arazi şartlarında üretim yapan küçük üretici şeklinde değişik kriterler baz alınarak yapılması gerektiğini vurguladı.

        Sabır, şu değerlendirmede bulundu:

        "İhraç piyasası için diğer üretici ülkelerle rekabet edilebilirlik üzerine politikalar kurulmalı, dolara endeksli bir fiyat ile her sene müdahil alım yapılması yerine ihraç pazar kaybı olmayacak şekilde maksimum miktarda ürünün ihracını destekleyen fiyat mekanizmaları olmalıdır. İhraç fiyatları rekabetçi olduğunda zaten artan ihraç miktarı sebebi ile kısa-orta vadede fiyatlar yukarıya doğru dengelenecektir."

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