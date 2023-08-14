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        AK Parti İl Başkanı Mumcu, partisinin kuruluşunun 22'nci yıl dönümünü kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:29
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        AK Parti İl Başkanı Mumcu, partisinin kuruluşunun 22'nci yıl dönümünü kutladı
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        TRABZON (AA) - AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti'nin 22'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Mumcu, mesajında, kurulduğu günden bu yana milletin her zaman, her koşulda yanında olmak ve sorunlarını dinleyerek çözüm üretmenin temel düsturları olduğunu belirtti.

        Türkiye Yüzyılı vizyonu ile 2053 ve 2071 vizyonumuza uygun bir Türkiye'yi milletçe el ele inşa ettiklerini kaydeden Mumcu, "Dünden bugüne, çeyrek asırdır Türkiye Cumhuriyeti'nde 22 yılda olduğu gibi bundan sonra da AK davanın AK kadroları olarak ilk günkü aşk ve heyecanla Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Mumcu, geride kalan çeyrek asırda pek çok başarıya imza atarak ülkenin adeta çağ atladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Ekonomiden savunma sanayine, sağlığa, iç ve dış politikadan enerjiye, tarımdan ulaşıma, turizmden insan haklarına kadar pek çok alanda devrim niteliğinde çalışmalara imza atmıştır. Ekonomik bir savaşın içinden geçtiğimiz şu günlerde her zamankinden daha fazla birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duymaktayız. Ama bunu düzeltecek olan da yine AK Parti'dir. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir, biz siyasette başkaları gibi makam ve mevki elde etmek için değil, millete ve memlekete hizmet için bulunuyoruz. 22 yıldır bu düsturla hareket eden bu partinin bir neferi olmaktan gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' anlayışıyla aşkla davamız için çalışıyoruz. Partimizin kurucu il yönetim kurulu üyelerine, dünden bugüne bu dava için emek vermiş tüm büyüklerime partimizin kurulduğu günden beri teşkilatlarında görev almış bütün başkan ve yöneticilerimize, dava uğruna emek vermiş tüm büyüklerime şükranlarımı sunuyorum."

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