MHP Of İlçe Başkanlığına yeniden Hüseyin Ayaz seçildi

TRABZON (AA) - MHP Of İlçe Başkanlığına mevcut başkan Hüseyin Ayaz yeniden seçildi.

Of Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurulda, Ayaz başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.

Seçime katılan 110 delegenin oyunu alan Ayaz, yeniden başkan seçildi.

Olağan genel kurula, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, MHP İl Başkanı Ömer Ayar, Ülkü Ocakları Trabzon İl Başkanı Ertuğrul Bayrak, Kamu-Sen İl Başkanı Coşkun Dilber, TÜRKAV Trabzon Şube Başkanı Kenan Kuru, AK Parti Of İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, Saadet Partisi Of İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Saral, Ülkü Ocakları Of İlçe Başkanı Mehmet Salih Ak ve partililer katıldı.