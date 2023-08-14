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        Trabzon'da silahlı kavga sonucu 1 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 20:48
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        Trabzon'da silahlı kavga sonucu 1 kişi öldü
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        TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Değirmendere Mahallesi Deliklitaş mevkisinde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.A, silahla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Z.A, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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