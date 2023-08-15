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        Sümela Manastırı'nda 10. ayin gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 15:12
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        Sümela Manastırı'nda 10. ayin gerçekleştirildi
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        TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde, Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğindeki Sümela Manastırı'nda 10. ayin yapıldı.

        Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda, "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve Ortodokslarca yapılan ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetiminde gerçekleştirildi.

        Din adamlarınca dualar edilip ilahiler okunan ayine çok sayıda Ortodoks katıldı.

        Ayin dolayısıyla güvenlik güçlerince Sümela Manastırı ve ören yerinde güvenlik tedbirleri alındı.

        Fener Rum Patriği Bartholomeos, yaptığı konuşmada, son 10 yıldır manastırda ayin yönetmekten büyük onur duyduğunu belirterek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere burada olmamıza yardımcı olan İçişleri Bakanımız ve Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız, Sayın Vali Bey ve yerel yöneticilere şükranlarımızı ifade ederiz. Ziyaretimizde gerekli tedbirleri alan emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkür ederiz. Bugün onlar için de dua ettik." dedi.

        Drama Metropoliti Pavlos için de dua ettiklerini aktaran Bartholomeos, şunları kaydetti:

        "Kendisinin memleketi Trabzon'a sevgisi o kadar büyüktü ki bu sevgiyi ve ilgiyi bize ve patrikhanemize de aşıladı. Merhum Metropolit Pavlos'un temelini attığı bu sevgiyi ise siz kıymetli Trabzonluların bizlere olan alakası daha da büyüttü. Trabzon'a her gelişimizde sizlerin sevgisine mazhar oluyoruz. Bu sevgi ve ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Bizim için kutsal olan bugünde yaptığımız ayinde sevgili Trabzon halkı için de dua ettik ve elbette spor tarihinde başarılar yazmaya devam eden Trabzonspor'un galibiyetlerini de takdirle takip ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz."

        Bartholomeos, ayinde dünya barışı ve Karadeniz etrafındaki tüm ülkelerin selametini dilediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Kuzeydeki komşularımız Ukrayna ve Rusya arasında da savaşın sona ererek sulh yoluna varılması için dua ettik. Artık annelerin, eşlerin gözlerindeki yaşlar dinsin, çocuklar perişan olmasın. Gencecik insanlar hayatlarını kaybetmesin. Barış ortamının yeniden sağlanması en büyük ve öncelikli dileğimizdir. Şehitlerimiz de bugün dualarımızdaydı. Hiç kuşkusuz, bugün tüm Ortodoks müminlerin kalpleri burada bizimledir. Hiç kuşkusuz ki bugün burada bulunan Müslüman kardeşlerimiz de dualarımıza katılacaktır. Bu düşüncelerle tüm misafirlerimizi hayır dualarımızla selamlıyor, sıhhat ve afiyetler diliyoruz. Yüce Allah'ın selameti ve bereketi hepinizin üzerine olsun."

        Barthomoleos, ayinin ardından Aya Varvara Kilisesi'ni de gezdi.

        Ayine, Trabzonsporlu futbolcular Anastasios Bakasetas ve Dimitrios Kourbelis de katıldı.

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