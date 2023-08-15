Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve teknik ısınma gerçekleştirildi.
Antrenman, pozisyon oyunu ve aerobik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.