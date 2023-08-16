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        TTSO Başkanı Çelebi'den DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanına ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:21
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        TTSO Başkanı Çelebi'den DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanına ziyaret
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        TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan'ı ziyaret etti.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Çelebi, Batum temasları kapsamında Gürcistan Uluslararası Yabancı Yatırımcılar Derneği Başkanı ve DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan ile bir araya geldi.

        Türk iş dünyasının Gürcistan'da önemli yatırımları olduğunu belirten Çelebi, "Özellikle doğru sektörlerde üretime dayalı yeni yatırımlarla Gürcistan'da Türk iş dünyasının etkisini artırmak için çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

        Çelebi, Uluslararası Yatırımcılar Derneği çatısı altında bir güç birliği yaratmanın önemini vurgulayarak, "Önemli yatırım imkanları konusunda dernek vasıtasıyla bilgi alınabilir ve iş birliği imkanları sağlanabilir. İş yapan firmaların dernek çatısı altında yer alması yeni yatırımlar ve doğru iş birliklerinin önünü açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Çalışkan da Çelebi'ye ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, yatırım rehberliği konusunda her zaman yardıma hazır olduklarını kaydetti.

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