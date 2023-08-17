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        Trabzon'da elektrik akımına kapılan 2 kişiden biri öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 14:49
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        Trabzon'da elektrik akımına kapılan 2 kişiden biri öldü
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        TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde arıza nedeniyle gittikleri iş yerinde elektrik akımına kapılan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Yomra-Özdil yolundaki bir iş yerine elektrik arızasını gidermek için giden M.D. (48) ile H.Ç. (31), çalışma sırasında akıma kapıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.D, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edilen H.Ç'nin ise yanık merkezindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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