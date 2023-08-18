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        Trabzon'da gümrük kaçağı tütün ürünleri ve elektronik sigara ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:20
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        Trabzon'da gümrük kaçağı tütün ürünleri ve elektronik sigara ele geçirildi
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        TRABZON (AA) - Trabzon'da gümrük kaçağı olduğu belirlenen tütün ürünleri ve elektronik sigaralara el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince E.E, M.Ç. ve Y.T'ye ait kargo gönderileri incelendi.

        Yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 1790 paket sigara, 940 elektronik sigara ve 555 pipo tütünü ele geçirildi.

        Ürünlere el koyan ekipler, şüpheliler hakkında da işlem başlattı.

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