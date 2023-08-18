GÜNCELLEME - Trabzon'da silahlı kavgada yaralanan 2 kardeşten 1'i öldü

TRABZON (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kardeşten 1'i tedavi gördüğü hastanede öldü.

İlçenin Yolgören Mahallesi'nde S.D. ile akrabaları İ.B. ve A.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D, silahla İ.B. ve kardeşi A.B'ye ateş etti.

Yaralanan kardeşler, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan İ.B, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşi A.B'nin ise tedavisi sürüyor.

Güvenlik güçleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.