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        Trabzon'daki seyir terasını ve akvaryumu 1,2 milyon kişi ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 16:13
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        Trabzon'daki seyir terasını ve akvaryumu 1,2 milyon kişi ziyaret etti
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        TRABZON (AA) - Trabzon'daki Boztepe Seyir Terası ile Trabzon Akvaryum'u 1 milyon 223 bin 627 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs 2022'de açılan Trabzon Akvaryum ile 23 Nisan 2023'te kente kazandırılan Boztepe Seyir Terası'nın, Trabzon'un cazibe merkezleri arasında yer aldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hayata geçirdikleri akvaryum ve seyir terasına yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin, Trabzon ekonomisine ciddi katkılar sağladığını ifade etti.

        Şehri ve insanları düşünerek para girdisi sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

        "Harika bir turizm sezonu geçiriyoruz. Trabzon tarih, kültür, sanat ve doğal güzellikleriyle zengin bir şehir. Birçok alanda merkezi hüviyeti olan bir şehir. Şehre panoramik bir bakış açısı sağlayan il merkezimizdeki Boztepe'deki Seyir Terasını 805 bin 500 kişi ziyaret etti. Bu çok önemli ve sevindirici bir rakam."

        Genç, Trabzon Akvaryum'u da açıldığı günden itibaren 418 bin 127 kişinin ziyaret ettiğini aktardı.

        Ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Genç, "Her geçen gün tanınırlığı ve bilinirliliği artıyor. Tıpkı Uzungöl ve Sümela Manastırı gibi, şimdiden turistlerin uğramadan şehrimizden ayrılmayacağı bir destinasyon alanı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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