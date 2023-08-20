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        "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali Trabzon'da sahnelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 00:13
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        "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali Trabzon'da sahnelendi
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        TRABZON (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini Trabzon'da sahneledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Sümela Kültür Yolu Festivali" kapsamında, Anadolu'da turne yapan çadır tiyatrosunun assolistinin hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a gitmesi, ardından bulunan yeni assoliste bir köy ağasının aşık oluşunun hikayesinin anlatıldığı eser, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

        Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in kaleme aldığı, bestesi Melih Kibar'a, şarkı sözleri ise Çiğdem Talu'ya ait müzikali, besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladı.

        Rejisör Şahan Gürkan'ın opera bale sahnesine taşıdığı, çok sayıda sanatçı ve teknik ekibin görev aldığı iki perdelik müzikalin koreografisini ise Şebnem Şenel üstleniyor.

        İlk kez 3 Mart 1980'de İstanbul Şan Sineması'nda Haldun Dormen'in yönetmenliğinde sahnelenen, yıllar içinde birçok kez farklı versiyonlarda seyirci karşısına çıkan müzikali seyirciler beğeniyle izledi.​​​​​​​

        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki "Sümela Kültür Yolu Festivali", konser, film gösterimleri, tiyatro ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 27 Ağustos'a kadar devam edecek.

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