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        Trabzon'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kardeşini öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 12:22
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        Trabzon'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kardeşini öldürdü
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        TRABZON (AA) - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde çıkan kavgada bir kişi, tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, Rıdvanlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, M.U. ile kardeşi A.U. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.U, tabancayla kardeşi A.U'ya ateş etti.

        A.U, olay yerinde hayatını kaybetti.

        M.U, İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

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