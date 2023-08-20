Trabzon'da Sultanmurat Yayla Şenlikleri düzenlendi

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde, "Sümela Kültür Yolu Festivali" kapsamında Sultanmurat Yayla Şenlikleri düzenlendi.

Yaylada gerçekleştirilen şenlikte konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, hemşehrileriyle bir araya gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sultan Murat Han'ın yüzyıllar önce gelerek cuma namazını kıldığı mevkide, 1916 Rus Harbi'nde şehadet mertebesine erişen 71 şehidin mezarlarının bulunduğunu dile getiren Yıldırım, "Bizden önceki valilerimiz ve belediye başkanlarımız sağ olsunlar buradaki şehitliğin restorasyonunu yaptılar. Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar bu topraklar için şehit oldular. Bugün halen kendilerini rahmetle anıyoruz." dedi.

Yıldırım, şehitlerin bu toprakları, kalanlara yurt olarak bıraktığını ifade ederek, "Buralara sahip çıkmak da bizim görevimiz. Bugün burada hakikaten güzel bir şenlik var. Son yılların en kalabalık yayla şenliği oluyor. Buraya gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programda Yıldırım ve beraberindekiler Sultanmurat Şehitliği'ni de ziyaret ederek, dua etti.

Festivale yoğun katılım sağlayan vatandaşlar daha sonra gerçekleştirilen konseri dinledi, horon tepti.